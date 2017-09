Alcatel Idol 5s ausprobiert: Leistungsstark und günstiger

Am Stand des chinesischen Hersteller TCT Mobile auf der IFA 2017 hat sich unser Kollege Roland Quandt einmal das neue Alcatel Idol 5s angeschaut, welches nach seinem Start in den USA im Frühsommer nun auch in Deutschland zu haben ist. Mit dem neuen Idol 5s hat Alcatel vieles im Gegensatz zum… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



