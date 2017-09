Vor 4000 Jahren: Frauen wanderten Hunderte Kilometer zu Männern ins Lechtal

Bauer sucht Frau in der Bronzezeit: In Bayern haben Forscher Belege dafür gefunden, dass Frauen aus weit entfernten Regionen auf die Höfe zogen – und wohl auch technisches Wissen in die neue Heimat… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Frauen waren extrem mobil in der Bronzezeit Vor rund 4000 Jahren waren Frauen in Deutschland extrem mobil und wanderten vermutlich teils Hunderte Kilometer zu ihren ... Quelle: Saarbrücker Zeitung

Große Weserrunde: 300 Kilometer als Tagesziel Der Spaßfaktor scheint das Wesentliche für die Marathon-Männer und Frauen zu ... Die paar Kilometer von Rinteln über den ... Quelle: Schaumburg-Lippische Landes-Zeitung

Südkreis-Vereine "wandern aus" „Anspruchsvoll“ und „nicht einfach zu gehen“ charakterisierten die Frauen und Männer den ersten Teil der 7,5 Kilometer ... Quelle: Walsroder Zeitung

Vermisste Frauen: Zwei Leichen in Hessen entdeckt Der Fundort im hessischen Zwingenberg ist rund 50 Kilometer von Heidelberg entfernt. Die Frau hatte vor ihrem Verschwinden Streit ... Quelle: n-TV

Helmut Storjohann (81) schaffte 1140 Kilometer Während der Aktion ist Storjohann 1140 Kilometer geradelt ... "Ich bin als junge Frau mit dem Zweirad schon nach Frankfurt ... Quelle: Hamburger Abendblatt