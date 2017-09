Tropensturm „Irma“ erreicht Miami: Unter Wasser, ohne Strom

Hurrikan „Irma“ wütet in Florida. Zehntausende harren in Notunterkünften aus. In mehr als einer Million Haushalte fällt der Strom aus. Die Innenstadt von Miami steht teilweise unter Wasser. Sturmfluten… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Hurrikan "Irma" tobt über Florida Die Warnungen waren drastisch - dennoch sind einige Menschen in den von Hurrikan "Irma" bedrohten Gebieten in Florida geblieben. Quelle: Tagesschau

Hurrikan "Irma" bricht über Florida herein Hurrikan "Irma" hat das Festland Floridas erreicht. Auf den Keys starben nach Medien- und Behördenangaben bereits Menschen bei ... Quelle: Süddeutsche Zeitung