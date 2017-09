Schwache WM-Qualifikation: Österreich trennt sich von Marcel Koller

Nur neun Punkte aus acht WM-Qualifikationsspielen, deshalb muss er gehen: Österreich trennt sich von Nationaltrainer Marcel Koller – zwei Partien darf er aber noch… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



