Oberbayern: Zwei Männer vergewaltigen 16-Jährige

Im Landkreis München haben zwei Afghanen eine Jugendliche vergewaltigt. Laut Polizei verhinderte ein Augenzeuge, dass sich auch ein dritter Täter an der 16-Jährigen… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe der bayerischen Stadt Bamberg sind am Donnerstag zwei Menschen ums Leben gekommen.

Der Geschädigte parkte seinen grauen Pkw VW Golf am Donnerstagnachmittag in der Glacistraße. Am Freitagmorgen stellte er einen ...