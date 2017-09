Remis zwischen Leipzig und Gladbach: Aus dem Tritt geraten

Trotz Personalrochade: RB Leipzig dominierte Gladbach fast nach Belieben – allerdings nur 40 Minuten lang. Ein Nationalspieler brachte die Borussia zurück ins Spiel und beendete zugleich eine persönliche… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

RB Leipzig hat am 4. Spieltag der Bundesliga den dritten Sieg in Serie verpasst. Gegen Borussia Mönchengladbach musste sich ...

Für alle LeserWas ist da in Dresden am 15. September bei der Entscheidung zum Glyphosat-Antrag von Linken und Grünen ...

RB Leipzig trifft im Top-Spiel auf Borussia Mönchengladbach (am 16. September ab 18:00 Uhr im Liveticker und in der App über ...

Es spielten in der Bundesliga: Leipzig vs. Gladbach, Anstoss war hier um 18:30 Uhr. Die Zuschauer erwarteten das Spiel mit ...

Zweimal in Folge haben die Fohlen in der Liga den Spielbeginn im wahrsten Sinne des Wortes verpennt. Erst in Augsburg, dann ...