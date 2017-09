Pariser Abkommen: USA erwägen Rückzug vom Klima-Rückzug

Im Juni verkündigte Donald Trump den Ausstieg aus dem Pariser Klimavertrag. Nun erklärt sein Außenminister Rex Tillerson, die USA könnten doch in dem Abkommen bleiben – aus wirtschaftlichem… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



