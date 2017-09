Mittelmeer: Mehr als 5000 Flüchtlinge binnen einer Woche aufgegriffen

Kaum ein Land ist so sehr von der Flüchtlingskrise betroffen wie Italien. Wegen der Abschottungspolitik des EU-Lands kamen zuletzt deutlich weniger Menschen über das Mittelmeer – doch nun steigen die Zahlen wieder… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Vergessen also, dass Italien am Rande des Staatsbankrotts ... zu was die italienische Politik geschrumpft ist, wenn ein fast ...