Primera División: Real zurück in der Erfolgsspur

Zuletzt hatte es für die Königlichen in der Liga nur zu zwei Remis gereicht. Bei San Sebastián feierte Real Madrid nun immerhin seinen zweiten Saisonsieg – und stellte dabei einen Weltrekord… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Real Madrid hat in der vergangenen Saison einen Umsatzrekord erzielt. Wie der Klub von Toni Kroos am Freitag mitteilte, wuchs der ...

Real Madrid muss in der Liga-Partie gegen Real Sociedad San Sebastian am Sonntag (20.45 Uhr ) auf Weltmeister Toni Kroos und Ex ...