5G: Erster Mediatek-Chipsatz für LTE-Nachfolger kommt noch in 2017

Der Chiphersteller Mediatek arbeitet aktuell an der Entwicklung seines ersten 5G-Chipsatz-Prototypen für Smartphones und will diesen gegen Ende des Jahres vorstellen. Bereits in der ersten Jahreshälfte von 2018 sind damit erste Tests durch Smartphone-Hersteller möglich, von denen… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Schnäppchen-Check: LTE-Smartphone unter 100 Euro bei Aldi Das Display des LG K4 misst 5 Zoll (12,7 Zentimeter) in der Diagonale bei einer Auflösung von 480 mal 854 Pixel. Im Inneren ... Quelle: teltarif.de

Die besten Smartphone-Tarife Voice over LTE, WLAN-Calling und StreamON ... Der günstigste Smartphone-Tarif mit Allnet- und SMS-Flat Sind große Mengen ... Quelle: AndroidPIT