Beliebte Seiten in Safari schneller öffnen

Mithilfe der Favoriten und fixierten Tabs kann man schnell auf häufig benötigte Webseiten in Safari… Quelle: macwelt.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Favoriten oder den Drucker direkt in der Symbolleiste ablegen und vereinfachen damit die Bedienung ungemein. Öffnen Sie Safari ...

Apple hat den Safari in iOS 11 und macOS High Sierra aufgebohrt und will sich nun noch besser um die Privatsphäre seiner Nutzer ...

Apple hat Kritik am neuen Tracking-Schutz im Safari-Browser zurückgewiesen. Werbefirmen hatten Apple zuvor „Sabotage ...

Apple liefert eine neue Funktion für den Safari Browser, die künftig Seiten übergreifendes Tracking per Cookies verhindern soll.

Die neuen Funktionen von Safari analysieren den Datenverkehr des Nutzers per maschinellem Lernen. Die Auswertung der Daten ...

Heute findet das erste Pokémon Go Event in Deutschland statt. Tausende Spieler sind im Centro Oberhausen unterwegs, um an der ...