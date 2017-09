Umstrittener Videobeweis: Köln entscheidet am Dienstag über Protest

Der Videobeweis von Dortmund gegen den 1. FC Köln sorgt weiterhin für Aufregung. Ob die Kölner Protest gegen die Spielwertung einlegen, ist noch offen. Bundestrainer Joachim Löw verteidigte den Videobeweis… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Der 1. FC Köln wird nach dem 0:5 in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund Protest gegen die Wertung des Spiels einlegen.

Fällt ein falsch angewandter Videobeweis in den Bereich der Tatsachenentscheidung oder nicht? Hat der 1. FC Köln tatsächlich ...

FC will noch am Montag Protest einlegen Der Kritikpunkt der Kölner: Sokratis habe Dominique Heintz in Horn hinein geschoben.