Nach China-Verbot: Bitcoin legt nach Minicrash 1000$-Rally hin

Der durch ein Verbot von Bitcoin-Handelsplätzen in China ausgelöste Crash letzte Woche ist vorerst vorbei. Nach einem drastischen Kursrutsch von mehr als einem Drittel beim Dollarkurs der Kryptowährung, hat sich diese inzwischen wieder deutlich erholt. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



