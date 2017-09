Moderne Lebensweise – Hektik des Alltags und Leben ohne Vergnügen

Heute kann man beobachten, dass die moderne Lebensweise, besonders in der Stadt, in den meisten Fällen bewegungsarm ist. Es scheint, dass man sich ständig bewegt, aber in der Tat ist es eher die Hektik, die nichts mit der gesunden körperlichen Aktivität zu tun hat. Und das ist kein Wunder. Der moderne Mensch lebt im Zeitalter des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts, der ständigen Entwicklung der Computertechnologien, des Informationsbooms. Jeden Tag erleben wir Stresssituationen. Viele Berufe, die mit körperlicher Arbeit verbunden sind, haben ihr Prestige verloren, stattdessen sitzt man im Büro und bestellt Pizza oder Fast Food zum Mittag. Das Internet hat auch die Lebensweise der Menschen stark beeinflusst. Jetzt kann man online Nachrichten lesen, x-beliebige Filme anschauen, Essen, Möbel, Kleidung und vieles mehr bestellen, alte Freunde finden und in den sozialen Netzwerken stundenlang kommunizieren.

Eine besondere Bedeutung haben die Computerspiele. Im Durchschnitt spielt man bis zu 2 Stunden pro Tag. Durch die Spiele möchte man sich nach der Arbeit entspannen, selbst darstellen. Einige Spiele entwickeln Denkvermögen, Reaktion, Gedächtnis und logisches Denken. Viele Menschen besuchen auch seriöse Casinos, um ihr Glück zu versuchen. Die Spieler erhalten verschiedene Boni, die Spiele sind zahlreich, bunt, schön und verständlich. Vor dem Spiel um das echte Geld, kann man auch verschiedene Slots kostenlos testen. Beim erfolgreichen Zusammentreffen von Umständen kann man auch etwas Geld zusätzlich verdienen, was ohne Zweifel einen Menschen ganz glücklich macht.

Das Leben genießen

Als Reaktion auf diesen Lebensstil erschien eine neue Mode, über die alle Massenmedien berichten und ihre Vorteile loben. Diese Mode heißt Sport und gesunde Ernährung. Ständige körperliche Aktivität, gesundes Essen, Selbstpflege gehören zum heutigen Trend. Viele Menschen veröffentlichen Ihre Fotos aus Sporthallen, wo sie sich auf verschiedenen Fitnessgeräten anstrengen, in Netzwerken. Viele andere werden durch diese Fotos motiviert und fangen mit dem Sport selbst an. Man joggt morgens und abends, besucht Fitnesstrainings oder Turnhallen. Die Trainer entwickeln verschiedene Programme, damit die Körperanstrengung richtig verteilt wird. Es gibt auch zahlreiche Diäten und Empfehlungen, wie man sich richtig und gesund ernähren soll. Man trinkt viel Wasser und verzichtet auf Süßigkeiten, Mehlspeisen und Fett.

Fazit

Das alles klingt wundervoll, aber denken Sie daran, dass in der heutigen Welt voller Hektik und Chaos die Tage, Monate und Jahre so schnell vergehen. Vergessen Sie nicht, dass das Leben aus kleinen Momenten besteht. Genießen Sie diese Momente! Zum Beispiel, trinken Sie zu Hause Tee aus einer schön bemalten Tasse; Ihre Hauskleidung sollte nicht nur bequem, sondern auch schön sein. Der Kaffe, der zu Hause gekocht wurde, schmeckt besser, als Kaffee-Extrakt, selbst gebackene Kekse duften besser, als Kekse aus dem Supermarkt. Wenn Sie Ruhe brauchen, gehen Sie einfach spazieren und genießen Sie die Natur; fangen Sie an Bücher zu lesen, statt im Internet ohne Zweck zu surfen. Hören Sie Ihr Herz und vertrauen Sie Ihrer Intuition, dann wird die seelische Harmonie zu Ihrem konstanten Zustand. Dadurch werden Sie wirklich glücklich sein und die Zeit für alles finden können.