Xbox One X: Vorverkauf startet wohl am 20. September

Der US Einzelhändler Walmart beginnt nach Werbeanzeigen und Pros­pek­ten zu urteilen am 21. September mit dem Vorverkauf der Xbox One X. Da Microsoft sicher nicht nach Walmart mit dem eigenen Vor­ver­kauf starten wird, könnte dieser quasi in jedem Moment losgehen. Legt man Aktionen der… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema