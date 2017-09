Word-Dokument spioniert Rechner ohne aktive Elemente aus

Angreifer können über eine undokumentierte Funktion in Microsofts Textverarbeitung Word so einiges über einen Zielrechner in Erfahrung bringen. Hierfür genügt es, den Nutzer zum Öffnen eines Word-Dokumentes zu bringen, dass keinerlei aktive Elemente wie VBA-Macros, Flash-Objekte oder… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Microsoft Word: Einheitliches Layout erstellen Mit unseren Office-Tipps kommen Sie auf der Arbeit weiter. Bei der Ausarbeitung eines bestimmten Fachthemas werden häufig ... Quelle: PC Magazin

Microsoft Word leere Seite löschen in meinem Lebenslauf, den ich mit Word erstellt habe und auf der letzten Seite eine Tabelle ist, erstellt er automatisch eine ... Quelle: answers.microsoft.com

MS WORD 2016 Microsoft Word funktioniert nicht mehr. Das Programm wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt. ...Sie werden ... Quelle: answers.microsoft.com