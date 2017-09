So erkennt man, ob eine iPhone-App veraltet ist (und gibt sie zurück)

… Quelle: giga.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

19.09.2017 um 11:15 Uhr Die Tatsache, dass Apple nicht nur das iPhone 8 und iPhone 8 Plus, sondern auch ein moderneres iPhone X ...

Bei den Drillisch-Marken sind ab sofort auch das Apple iPhone 8 und 8 Plus im Bundle mit den Allnet-Flats und LTE erhältlich.

Es ist so weit: An diesem Freitag kommen endlich neue iPhones auf den Markt. Allein: die Begeisterung darüber scheint sich in ...