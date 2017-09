Call Jane – Elisabeth Moss mit Hauptrolle in Drama über illegale Abtreibungen

Zwei Tage nach ihrem Emmy-Erfolg nimmt Elisabeth Moss die Hauptrolle in Call Jane an. In dem Drama wird eine Untergrund-Organisation in den 1960ern geschildert, die heimlich in den USA Abtreibungen… Quelle: moviepilot.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Elisabeth Moss in "Call Jane" Die frisch gekürte Emmy-Gewinnerin Elisabeth Moss hat ein neues Kinoprojekt am Start. Dabei handelt es sich um die unabhängige ... Quelle: Mediabiz