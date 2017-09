Angelina Jolies First They Killed My Father geht für Kambodscha ins Oscar-Rennen

Kambodscha reicht Angelina Jolies First They Killed My Father für den Oscar des besten fremdsprachigen Films ein. Das Drama handelt von einem Mädchen im brutalen Regime der Roten… Quelle: moviepilot.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Angelina Jolie geht für Kambodscha ins Oscarrennen Als Schauspielerin hat Angelina Jolie für ... Oscar für ihre Regiearbeit "First They Killed My Father" hinzu kommen, auch ... Quelle: Mediabiz

Angelina Jolie zeigt ihr Mega-Rückentattoo Bei der New Yorker Premiere des Dramas „First They Killed My Father“ trat Schauspielerin Angelina Jolie in einem eleganten ... Quelle: Promipool

Angelina Jolie: Kambodscha-Drama für Netflix Aus dem grauen Titel „First they killed my Father“ wurde ... aktive Hollywoodstar Angelina Jolie hat ihre Autobiografie ... Quelle: Neue Presse

Film-Premiere Angelina Jolie zeigt ihr Rücken-Tattoo Bei der Premiere ihres neuen Films überraschte Angelina ... ihres neuen Films "First They Killed My Father" ihr riesiges Rücken ... Quelle: Stuttgarter Nachrichten

Angelina Jolie: Zuckersüßes Kompliment von Sohn Maddox Angelina Jolie (42 ... ihrem Adoptivsohn Maddox (16) den Film "First They Killed My Father" produziert und so wohl eine noch ... Quelle: Promiflash