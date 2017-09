Gleich Download anmachen: Forza 7 kommt mit 50 GB Day-One-Patch

Die Entwickler des Rennspiels Forza Motorsport 7 hatten schon bei der Vorstellung angekündigt, dass dies das bisher größte Spiel der Kult-Reihe werden würde. Wie sich jetzt zeigt, erwartet Xbox One-Besitzer am ersten Tag ein 50-GB-Download, gespielt werden kann aber auch ohne. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



