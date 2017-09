Mönchengladbachs Heimsieg: Raffael schießt harmlose Stuttgarter ab

Zwei Raffael-Tore – viel mehr gab es nicht. In einer ereignisarmen Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart haben die Gastgeber einen glanzlosen Heimsieg… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Borussia Mönchengladbach gewann die letzten 4 Pflichtspiele gegen den VfB Stuttgart. Eine längere Siegesserie gab es in diesem ...

Die Ultras des VfB Stuttgart zündeten während des Spiel mehrmals massiv Pyrotechnik. In der 60. Minute wurde es Schiedsrichter ...

Am Dienstag kommt es zu vier Bundesliga-Duellen - und Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart eröffnen bereits um 18:30 ...

Nach dem spektakulären 2:2-Unentschieden in Leipzig kommt nun der VfB Stuttgart in den Borussia Park. Beide Teams rangieren in ...