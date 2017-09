Anschlag auf U-Bahn in London: Polizei nimmt dritten Verdächtigen fest

Nächster Ermittlungserfolg in London: Die Polizei hat in Wales einen weiteren mutmaßlichen Täter festgenommen, der an dem Anschlag auf die U-Bahn beteiligt gewesen sein… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



