Bericht aus Mexiko-Stadt: „Die Straße hat sich in Wellen bewegt“

Seit 16 Jahren lebt SPIEGEL-ONLINE-Korrespondent Klaus Ehringfeld in Mexiko – ein Erdbeben wie das heutige habe er noch nie erlebt. Hier schildert er seine Eindrücke von den Momenten nach der… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Vor genau 32 Jahren starben bei einem Erdbeben in Mexiko fast 10.000 Menschen. Am Jahrestag bebt es wieder heftig in dem Land.