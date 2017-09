Erdbeben in Mexiko: Zahl der Todesopfer steigt auf mehr als hundert

Nahe der mexikanischen Hauptstadt hat sich ein schweres Erdbeben ereignet, mindestens 119 Menschen starben, weitere Opfer werden befürchtet. Eine Schule stürzte ein, Millionen Menschen sind ohne… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Vor genau 32 Jahren starben bei einem Erdbeben in Mexiko fast 10.000 Menschen. Am Jahrestag bebt es wieder heftig in dem Land.