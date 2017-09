Brexit: Großbritannien will EU offenbar 20 Milliarden Euro zahlen

Laut EU-Schätzungen wird Großbritannien beim Brexit bis zu 100 Milliarden Euro zahlen müssen. Einem Medienbericht zufolge will Premierministerin May nun mindestens 20 Milliarden Euro… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



