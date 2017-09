Oracle: Kostengünstigere Administration durch vollautonome Datenbank

Mit cloudbasierten Datenbanken ohne menschlichen Administrator möchte Oracle die Gesamtkosten seiner Kunden deutlich reduzieren. Aber auch herkömmliche Oracle-Datenbanken in der Cloud werden deutlich günstiger – und Amazon AWS damit Paroli… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



