Amazon plant radikal simple „smarte“ Brille mit Alexa-Unterstützung

Der Versandhändler Amazon feiert mit seiner persönlichen Assistentin Alexa große Erfolge, diese gilt derzeit als Maß aller Dinge. Das liegt vor allem daran, dass Amazon mit Echo einen Anwendungsfall gefunden hat, der tatsächlich Sinn ergibt. Das Unternehmen bereitet einem Bericht zufolge nun… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Aufgrund der kleineren Bauform ist aber wie beim Echo und Echo Dot von Amazon (Test ... liegen. VR-Brille geht in Runde zwei ...

Nach Amazon und Zalando setzt auch ... Funktioniert der Online-Vertrieb von Brillen doch nicht so gut? Caspar widerspricht ...

Dann lieber gleich zu Amazon! Vom Ton her sind alle ohne Anlage eher bescheiden, uns reichts aus, aber in so einem flachen Ding ...