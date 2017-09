Mac: Apple veröffentlicht neuen Safari-Browser und neue Entwicklungsumgebung Xcode 9

Safari 11 ist für macOS 10.11 und und 10.12 gedacht und bietet Usability-Verbesserungen. Xcode 9 arbeitet mit iOS 11 und Co…. Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Apple liefert eine neue Funktion für den Safari Browser, die künftig Seiten übergreifendes Tracking per Cookies verhindern soll.

Eben dem will Apple in Safari 11 einen klaren Riegel vorschieben, indem der Browser Drittanbieter-Cookies nur noch in seltenen ...