Diese Woche startet Kingsman 2 – The Golden Circle auch in den deutschen Kinos. In einem Interview äußert sich Matthew Vaughn über eine mögliche Expansion der… Quelle: moviepilot.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Kingsman 2: The Golden Circle Der König ist tot, lang lebe der König! Superagent Harry Hart bekam nach zwei Dritteln von „Kingsman: The Secret Service ... Quelle: Filmstarts

Kingsman 2: Grösste Werbeaktion aller Zeiten Nichts Geringeres als die größte Kinofilm-Werbeaktion aller Zeiten wollen die Köpfe hinter Kingsman 2: The Golden Circle ... Quelle: film.tv