Angebot aus Finnland: E.on will Uniper komplett abstoßen

E.on macht einen großen Schritt in die grüne Zukunft: Ein finnischer Konzern will den Deutschen die verbleibenden Anteile am Geschäft mit der konventionellen Stromerzeugung… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



1-Woche-Intraday-Chart Die E.ON SE ist in fortgeschrittenen Gesprächen mit Fortum Oyj, Finnland, über eine Vereinbarung zur möglichen Veräußerung ... Quelle: Finanznachrichten

DGAP-Ad hoc: E.ON SE Die E.ON SE ist in fortgeschrittenen Gesprächen mit Fortum Oyj, Finnland, über eine Vereinbarung zur möglichen Veräußerung ... Quelle: Finanzen

E.on-Aktie - WKN ENAG99 FrankfurtDie Aktie des Energiekonzerns E.on, die beim letzten Börsenschluss mit 9,21 Euro notierte, zeigt mit klaren 2,07 ... Quelle: Handelsblatt