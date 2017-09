Insider-Build 16291: Windows 10-Update nähert sich der finalen Form

Das Fall Creators Update für Windows 10 ist bereits am Horizont, in nicht einmal mehr als einem Monat wird Microsoft die jüngste Aktualisierung für sein Betriebssystem offiziell freigeben. Die Arbeiten daran gehen in den Endspurt und dabei geht es wie immer um letzte Bugfixes, so auch bei… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Experten warnen: Windows hat jetzt eine Linux-Sicherheitslücke Mit dem Anniversary Update für Windows 10 hat Microsoft Teile von Linux in sein Betriebssystem integriert. Damit tritt Microsoft ... Quelle: Chip Online