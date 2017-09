Erdbeben in Mexiko-Stadt: Auf tückischem Grund gebaut

Wie ein Wackelpudding am Boden einer Suppenschüssel: Besondere geologische Bedingungen machen Mexiko-Stadt anfällig für Erdbebenschäden. Es gibt ein funktionierendes Warnsystem – doch dieses hat auch… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Ausgerechnet am Jahrestag erschüttert ein Beben erneut eine der bevölkerungsreichsten Regionen der Welt. Gebäude stürzen ein, es herrscht Chaos.

Die EU-Kommission hat angesichts des verheerenden Erdbebens in Mexiko ihr Mitgefühl zum Ausdruck gebracht. "In diesen so ...