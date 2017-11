US-Chiphersteller: Broadcom will Rivalen Qualcomm übernehmen

Der kalifornische Chip-Riese Broadcom erwägt offenbar, seinen Rivalen Qualcomm zu kaufen. Damit käme die bisher größte Übernahme in der Branche zustande. Qualcomm-Anleger honorierten entsprechende Berichte schon… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



