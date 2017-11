Syrien: Dutzende Flüchtlinge bei Anschlag getötet

In Ostsyrien soll der „Islamische Staat“ eine Autobombe inmitten einer Flüchtlingsgruppe gezündet haben, Dutzende Menschen kamen ums… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



