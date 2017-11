4W: Was war. Was wird. Außer Thesen nichts gewesen?

Mancher verschwindet, und alles jubelt. Mancher geht, und es ist Trauer. Das hängt nicht miteinander zusammen, grummelt Hal Faber. Aber es gehen immer die Falschen. Zumindest auf Dauer. Die Musik bleibt…. Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

In Wien studierte Eddie Gesang, arbeitete als Chorsänger in New Yorks »Radio City Music Hall« und gründete das Quintett »The ...