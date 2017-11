Gemeinsam Spiele erleben: Nintendo zeigt neuen Switch-Trailer

Das japanische Unternehmen Nintendo hat einen neuen Trailer zur eigenen Switch-Konsole veröffentlicht. Seitdem das Gerät im März 2017 das Licht der Welt erblickte, wurden bereits einige Spiele für die Plattform entwickelt. Erst vor gut einer Woche wurde mit Super Mario Odyssey ein weiterer… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Dezember für die aktuelle Konsole aus dem Hause Nintendo. Der Performance Shop In den Mittelpunkt des neuen Trailers rückt zum ...

November 2017. An diesem Tag kommt die neue Konsole von Microsoft auf den Markt. Hier der Trailer zu "Gears of War 4": Xbox One X ...