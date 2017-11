Bremen: Tödliche Schüsse in Supermarkt – Mann stellt sich der Polizei

In einer Bremer Rewe-Filiale wurde am Donnerstag ein Mann erschossen, der Täter war flüchtig. Ein 30-Jähriger ist nun mit seinem Anwalt auf einem… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Nach den tödlichen Schüssen in einem Supermarkt in Bremen hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt. Der 30 Jahre ...

Nach den tödlichen Schüssen in einem Supermarkt in Bremen hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt. Der 30 Jahre ...

Nach den tödlichen Schüssen in einem Supermarkt in Bremen, hat sich der mutmaßliche Schütze am Sonntag der Polizei gestellt.