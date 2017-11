Ex-Separatistenführer: Belgischer Richter lässt Puigdemont gehen – unter Auflagen

Kataloniens Ex-Regionalchef Puigdemont kommt vorerst frei – unter mehreren Bedingungen. Das hat ein belgischer Richter veranlasst. Ob die belgische Justiz ihn nach Spanien abschiebt, ist noch… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



