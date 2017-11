SPD-Vize: Stegner kritisiert „alberne Balkonpolitik“ der Jamaika-Unterhändler

Die Jamaika-Sondierungen starten in eine neue Runde. Die bisherigen Gespräche seien substanzlos gewesen, meint SPD-Vize Stegner. Er geht trotzdem davon aus, dass die vier Parteien regieren… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Die oppositionelle Berliner CDU ist nach einer aktuellen Umfrage stärkste Partei in Berlin. Wenn am nächsten Sonntag ...

Die SPD in Lübeck steht nach 30 Jahren vor dem Verlust des Bürgermeisteramtes in der Hansestadt Lübeck. In der ersten Runde ...