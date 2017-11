Die Lage am Montag: Vom Zeugs zur Substanz

Selten ist der politische Diskurs so schal wie jetzt, in der Endphase der Sondierungsgespräche. Und: Warum sich Donald Trump und Kim Jong Un eigentlich ganz gut verstehen müssten. Die Lage am Morgen. Von Dirk Kurbjuweit… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Amerikaner vertrauen Donald Trump immer weniger Dass Trump in der Lage ist ... Bei den Demokraten ist die Lage nur minimal besser: Bei ihnen stehen noch 29 Prozent der Befragten ... Quelle: Frankfurter Allgemeine

Trumps Asienreise Zum Auftakt eine Runde Golf in Japan Sie seien in der Lage gewesen ... gehaltenen ersten Rede sprach Trump auch die Themen Handel und offene Seewege an. Quelle: Tagesschau