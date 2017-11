Literatur: Wichtigste französische Literaturpreise für Bücher über die Nazizeit

Beide haben Bücher über Nazigrößen geschrieben und sind nun in Frankreich mit Literaturpreisen ausgezeichnet worden: Der Prix Goncourt geht an Éric Vuillard und der Prix Renaudot an Olivier… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Literatur: Charlotte Link beim Eifel-Literatur-Festival Bestseller-Autorin Charlotte Link (54) kommt im nächsten Jahr zum Eifel-Literatur-Festival. Sie werde am 26. Oktober in Bitburg ... Quelle: focus.de

SWR2 Buch der Woche Zwischen zwei Revolutionen hat Péter Nádas sein gewaltiges neues Buch eingespannt: zwischen der bürgerlichen von 1848 ... Quelle: SWR Südwestrundfunk

Offen für unerhörte Literatur Mal findet am nächsten Wochenende wieder die Buch Basel statt ... Szenarios – Schlechte Literatur", in denen die Schauspieler ... Quelle: Badische Zeitung

Literatur Ideen für trübe Tage Etwa in ihrem neuesten Buch "Die Einsamkeit des Todes", in dem es um ein sehr unterschiedliches Brüderpaar und das mysteriöse ... Quelle: Süddeutsche Zeitung

Literatur wird im Team vermittelt den Sprache im Allgemeinen und Literatur im Besonderen im Kita-Alltag hat: „In unseren Einrichtungen, in denen Kinder ab einem ... Quelle: Südwest Presse

Literatur Liebe in Rimini Man sieht dem vor einigen Wochen erschienenen Buch an, dass es von einer Filmemacherin stammt: Nicht nur der aus verschiedenen ... Quelle: Süddeutsche Zeitung