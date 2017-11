The Walking Dead – Wie Folge 3 mit dem Schicksal von zwei Figuren umgeht

In der 3. Folge der 8. Staffel von The Walking Dead mussten zwei Figuren sterben. Die Umstände hätten nicht unterschiedlicher sein… Quelle: moviepilot.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

06.11.2017 um 14:39 Uhr Wie viel Schlechtes kann jemand tun, bevor er selbst zum Monster wird? Mit dieser Frage ließ uns The ...

Auch in der dritten Folge kämpfen Rick, Daryl und Co. für ihre Freiheit. Die Truppen bringen Opfer, geraten an ihre Grenzen und ...