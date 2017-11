Brexit: Europäische IT-Firmen freuen sich auf Abschied von den Briten

Der bevorstehende Ausstieg Großbritanniens aus der EU sorgte anfänglich zwar auch in der europäischen IT-Branche für Verunsicherung – inzwischen erwarten die meisten Manager aber eher positive Effekte für ihr jeweiliges Unternehmen. Wohl auch, weil im Binnenmarkt Konkurrenz wegfällt. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Vorrangig wird also, wie von der EU vorgegeben ... der in der IT-Branche arbeitet, den Sensor verkabelt und in ein Abflussrohr ...