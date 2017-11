Broadcom: Feindliche Übernahme von Qualcomm für über 100 Mrd.Dollar

Der noch in Singapur ansässige Chipherstellern Broadcom setzt zur feindlichen Übernahme des US-Chipgiganten Qualcomm an. Für mehr als 100 Milliarden Dollar will der Konkurrent den weltweit führenden Hersteller von ARM-Prozessoren übernehmen – um so selbst zum weltweiten Spitzenreiter unter… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



