Polizei rückt zur Ruhestörung aus: Amazon Alexa feiert alleine Party

Das muss ein kurioser Einsatz am Wochenende in Pinneberg gewesen sein: Die Polizei wurde zu einer Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus gerufen. Nichts ungewöhnliches soweit. Wie es sich herausstellte, war aber nicht einer der Mieter der Verursacher der Ruhestörung sondern seine Technik. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Amazon Alexa verursacht sauteuren Polizeieinsatz! Ob Amazon sich in diesem Fall kulant zeigt und den Polizei-/ Feuerwehreinsatz aus eigener Tasche bezahlt, können wir Euch nicht ... Quelle: Apfeleimer