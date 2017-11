Amoklauf in Texas: Amerikas wahres Problem

Erst kommt das Massaker, dann der Streit um schärfere Waffenkontrollen. Das Ritual zeigt, wie tief die Spaltung der US-Gesellschaft ist – und sie könnte noch tiefer… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Texas-Attentäter hätte keine Waffen haben dürfen Die US-Luftwaffe hat es möglicherweise versäumt, die Strafakte des Attentäters von Texas an eine Datenbank des FBI weiterzugeben. Quelle: N24

Schießerei in Texas: Massaker ohne Folgen New YorkEs ist eines jener Dörfer, in denen die Menschen ihre Haus- und Autotüren nicht abschließen. In dem Ort befinden sich ... Quelle: Handelsblatt