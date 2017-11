„Preferred Public Cloud“ – Salesforce techtelt mit Google

Die Cloudplatform-Riesen Salesforce und Google haben am Montag eine tiefgreifende strategische Partnerschaft verkündet. Unter anderem geht es dabei um die Integration der Salesforce Marketing- und Analytics-Funktionen mit Googles G… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

... named Google Cloud as its preferred public cloud provider and will offer G Suite licenses at no additional cost for up to one ...