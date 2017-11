Kevin Spacey und die Komplizenschaft mit uns Zuschauern

Über mehrere Jahrzehnte erstrecken sich die Vorwürfe der sexuellen Belästigung und versuchten Vergewaltigung gegenüber Kevin Spacey. Auf Spurensuche in seinen berühmtesten… Quelle: moviepilot.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Nur wenige Schauspieler in Hollywood konnten Regisseure zu solchen Lobeshymnen anstiften wie Kevin Spacey. Im Frühjahr zum ...

Der mexikanische Schauspieler Roberto Cavazos schreibt bei Facebook, er habe Spacey in dessen Zeit als Intendant am Old Vic ...