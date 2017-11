Frankreich: Polizei nimmt mehrere Terror-Verdächtige fest

In Frankreich gehen Sicherheitsbehörden gegen Terrorverdächtige vor: Im Pariser Umland und im Südosten an der Grenze zu Italien gab es mehrere Festnahmen…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Paris (AFP) In Frankreich und der Schweiz sind zehn Terrorverdächtige festgenommen worden. Von Seiten der Ermittler hieß es am ...

Ermittler sollen in der Region Paris sieben Personen ... ein neues Sicherheitsgesetz in Frankreich.

Leben an und auf dem Wasser hat Tradition in Frankreich ... Austerlitz liegt das „Off Paris Seine“ am südlichen, linken ...