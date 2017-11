Microsoft-Gaming: Neue Entwickler-Studios und Streaming kommen bald

Nun, da die Verkäufe der neuen Xbox One X anlaufen, will Microsoft sich wieder verstärkt um Software und Dienste kümmern. Das bedeutet insbesondere, dass die Investitionen in die Entwicklung eigener Spiele deutlich ausgebaut werden, wie Phil Spencer, der Chef der Xbox-Sparte, ausführte. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



